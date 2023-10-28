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Manisa ÇKSM’lerde 100. Yıl coşkusu

YAŞAM 28.10.2023, 15:27
Manisa ÇKSM’lerde 100. Yıl coşkusu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı düzenledikleri birbirinden özel ve güzel etkinliklerle kutladı. Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlayan öğrenciler, eğitim yuvalarını bayraklarla donattı.MANİSA (İGFA) - Şanlı Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesinin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Halk Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde il genelinde hizmet veren Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören öğrenciler, birbirinden güzel etkinliklerle Cumhuriyet Bayramımızı kutladı.

Düzenlenen etkinlikte öğrencileri Büyükşehir merkez sorumluları, öğretmenler ve velileri de yalnız bırakmadı. Eğitim yuvalarını kırmızı-beyaz renkler ve Türk Bayraklarıyla süsleyen öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin yazılar, resimler ve şiirlerle bayram coşkusunu yaşadı.

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