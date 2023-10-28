Manisa ÇKSM’lerde 100. Yıl coşkusu
Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı düzenledikleri birbirinden özel ve güzel etkinliklerle kutladı. Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlayan öğrenciler, eğitim yuvalarını bayraklarla donattı.MANİSA (İGFA) - Şanlı Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesinin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Halk Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde il genelinde hizmet veren Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören öğrenciler, birbirinden güzel etkinliklerle Cumhuriyet Bayramımızı kutladı.
Düzenlenen etkinlikte öğrencileri Büyükşehir merkez sorumluları, öğretmenler ve velileri de yalnız bırakmadı. Eğitim yuvalarını kırmızı-beyaz renkler ve Türk Bayraklarıyla süsleyen öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin yazılar, resimler ve şiirlerle bayram coşkusunu yaşadı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|9
|27
|2. Galatasaray
|10
|26
|3. A.Demirspor
|10
|18
|4. Kasımpasa
|10
|18
|5. Beşiktaş
|9
|16
|6. Kayserispor
|10
|16
|7. Trabzonspor
|9
|15
|8. Rizespor
|10
|15
|9. Hatayspor
|10
|14
|10. Sivasspor
|10
|13
|11. Konyaspor
|10
|10
|12. Alanyaspor
|10
|10
|13. Ankaragücü
|9
|9
|14. Karagümrük
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Gaziantep FK
|9
|9
|17. Başakşehir
|9
|8
|18. Pendikspor
|9
|7
|19. İstanbulspor
|9
|5
|20. Samsunspor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|9
|24
|2. Kocaelispor
|10
|22
|3. Göztepe
|10
|20
|4. Bodrumspor
|10
|17
|5. Gençlerbirliği
|10
|17
|6. Bandırmaspor
|9
|16
|7. Keçiörengücü
|10
|14
|8. Manisa FK
|9
|13
|9. Ahlatçı Çorum FK
|9
|13
|10. Erzurumspor
|10
|13
|11. Sakaryaspor
|9
|12
|12. Boluspor
|10
|12
|13. Şanlıurfaspor
|10
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
|15. Ümraniye
|9
|8
|16. Tuzlaspor
|10
|7
|17. Giresunspor
|10
|6
|18. Altay
|9
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|26
|2. Arsenal
|10
|24
|3. M.City
|9
|21
|4. Liverpool
|9
|20
|5. Newcastle
|10
|19
|6. Aston Villa
|9
|19
|7. Brighton
|9
|16
|8. M. United
|9
|15
|9. West Ham United
|9
|14
|10. Brentford
|10
|13
|11. Chelsea
|10
|12
|12. Crystal Palace
|10
|12
|13. Wolves
|10
|11
|14. Fulham
|9
|11
|15. Nottingham Forest
|9
|10
|16. Everton
|9
|7
|17. Bournemouth
|10
|6
|18. Luton Town
|9
|5
|19. Burnley
|10
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|28
|2. Girona
|11
|28
|3. Barcelona
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|9
|22
|5. Real Sociedad
|10
|18
|6. Athletic Bilbao
|10
|17
|7. Rayo Vallecano
|10
|16
|8. Valencia
|10
|14
|9. Real Betis
|10
|14
|10. Las Palmas
|11
|14
|11. Osasuna
|10
|13
|12. Getafe
|11
|12
|13. Sevilla
|9
|9
|14. Mallorca
|11
|9
|15. Villarreal
|10
|9
|16. Cadiz
|10
|9
|17. Deportivo Alaves
|10
|9
|18. Celta Vigo
|11
|6
|19. Granada
|10
|6
|20. Almeria
|11
|3