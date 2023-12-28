Manisa Çıkrıkçı’da sıra üst yapıda

MASKİ Genel Müdürlüğü, ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında 35 milyon TL yatırım bedeli ile Turgutlu ilçesine bağlı Çıkrıkçı mahallesinde başladığı altyapı çalışmalarını tamamladı ve 41 bin 200 metrekarelik kilit parke taşı döşeme imalatlarına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında mahallelerin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Turgutlu ilçesine bağlı Çıkrıkçı mahallesinde 35 milyon TL yatırımla yürütülen 8 kilometrelik içme suyu hattı, 8,5 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 500 kişilik foseptik montajı çalışmaları tamamlanarak, 41 bin 200 metrekare kilit parke taşı imalatları da başladı.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde köy ve belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde alt ve üstyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. 154 Mahalle Projemiz kapsamında Turgutlu ilçemize bağlı Çıkrıkçı mahallemizde başlattığımız 8 kilometrelik içme suyu hattı, 8,5 kilometrelik kanalizasyon hattı ve foseptik imalatı çalışmalarımızı tamamladık. Altyapı çalışmalarımızın tamamlanmasıyla 41 bin 200metrekarelik kilit parke döşeme işine de başladık. 35 Milyon TL bedelle yapacağımız alt ve üstyapı yatırımımızla mahallemiz daha modern bir görünüme ve sağlıklı altyapıya kavuşacak” dedi.

Mahallelerine yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Ömer Eryılmaz, “Mahallemizde çalışması başlanan alt yapı çalışmaları tamamladı. İlave olarak yağmursuyu ve aydınlatma çalışmaları yapılmaktadır. Köyümüz son yüz yılın en güzel hizmetini almış bulunmaktadır. Yapılan hizmetlerin bir kısmı yer üstünde bir kısmı da yer altındadır. Ben bu hizmetlerden ötürü Ege’nin yıldızı Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz Cengiz Başkanımızı gönülden seviyoruz. Bu hizmetler kolay değildir. Mahallemiz 154 mahalle projesi içerisinde olmasını da büyük bir şans olarak görüyorum. İnşallah çalışmalar tamamlanınca çok güzel bir hizmet ortaya çıkacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.