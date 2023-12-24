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Manisa Cider Yolu Projesi’nde altyapı çalışmaları

YAŞAM 24.12.2023, 11:20
Manisa Cider Yolu Projesi’nde altyapı çalışmaları

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent trafiğini rahatlatmak için başlatılan Cider Yolu Projesi kapsamında MASKİ Genel Müdürlüğü bölgede altyapı çalışmalarına başladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir 3 bin 200 metrelik yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.MANİSA (İGFA) -  Vatandaşlara konforlu yollarda ulaşım hizmet sunmak, kent trafiğini rahatlatmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Cider Yolu Projesi kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda Cider yolunu İzmir'in Menemen ilçesine bağlamak ve Alparslan Türkeş Kavşağı bölgesindeki trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla başlatılan Cider Yolu Projesi kapsamında MASKİ Genel Müdürlüğü de 3 bin 200 metrelik yağmursuyu hattı döşeme işine başladı. MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla Manisa merkez trafiğini rahatlatmak amacıyla yapılan Cider Yolu Projesi kapsamında toplamda 3.200 metrelik yağmursuyu hattı çalışmalarımıza start vermiş bulunmaktayız. Altyapı çalışmalarımız tamamlandığında gerekli yol çalışmaları da devam edecektir. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Kamulaştırma çalışmalarının son durumu hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Kara, “Cider yolu ile Menemen yolu arasında kamulaştırma çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Uzlaşma sağlanan hak sahiplerine bedellerini ödeyerek binaların yıkımlarını sürdürüyoruz. Bölgede 57’nci binanın da yıkımını gerçekleştirdik. Kalan binaların kamulaştırılması için de hukuki süreç devam ediyor. Kamulaştırma çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından bölgede Muradiye ve Menemen güzergâhını kullanacak araçlar için alternatif yol oluşturulacak ve aynı zamanda şehir merkezimizde trafik akışı daha sağlıklı hale getirilecek” dedi.

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