Manisa Büyükşehir öğrencileri yalnız bırakmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda öğrencileri ve velileri yalnız bırakmadı. Sınav saati öncesinde okulda öğrencileri ve ailelerini karşılayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri çay, su, limonata ve kahve ikramında bulundu.MANİSA (İGFA) - Tüm yurtta olduğu gibi Manisa’da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı. Üniversite hayalleri için ter döken öğrenciler ve onları heyecanla bekleyen ailelerini Manisa Büyükşehir Belediyesi yalnız bırakmadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, öğrencilere ve ailelerine çay, su, limonata ve kahve ikramında bulunarak moral desteği verdi. Ekipler, okullarda 10 bin kişilik su, 5 bin kişilik limonata, çay ve kahve ikramında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, geçen hafta da LGS için ter döken öğrenci ve velilerin yanında olarak sınav öncesinde ikramlarda bulunmuştu. Yapılan ikramlar öğrenci ve veliler tarafından memnuniyetle karşılanırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi sınava giren tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti.

