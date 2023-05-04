Manisa Büyükşehir'in projesi Teknofest'te görücüye çıktı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı çalışanı ve MCBÜ öğrencisi Kenan Çalışkan tarafından hazırlanan ARBESİS (Arı Besleme Sistemi) Projesi’ne sponsor oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa, Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olma özelliği taşıyan Teknofest’te Tarım Teknolojileri Yarışması alanında temsil edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personeli ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Kenan Çalışkan tarafından geliştirilen ARBESİS (Arı Besleme Sistemi) Projesi’ne Manisa Büyükşehir Belediyesi sponsor oldu.

Büyükşehir sponsorluğunda 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Teknofest’e katılan Çalışkan, projesiyle ön eleme raporu ve detay raporu aşamalarında 90’ın üzerinde puan alarak, projenin festivalde sergilenmesine hak kazandı.

Teknofest Tarım Teknolojileri Yarışması alanında sergilenmeye layık görülen 74 projeden biri olan ARBESİS ile Manisa’yı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını ifade eden Kenan Çalışkan, desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.