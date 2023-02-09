Manisa Büyükşehir'in otobüsleri depremzedelerin hizmetinde

Manisa’dan AFAD gönüllülerini 6 otobüsle deprem bölgesine taşıyan Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlara da destekte bulunuyor.MANİSA (İGFA) - AFAD gönüllülerini bölgeye ulaştıran otobüslerden 1 tanesi depremzedelerle birlikte bölgeden ayrıldı. Yaşlı ve çocuklar öncelikli olmak üzere, Manisa ve güzergah üzerindeki yerleşim yerlerine gitmek isteyen depremzedeleri Kahramanmaraş ve Malatya’dan alan otobüs, deprem bölgesinden ayrılmak üzere yola çıktı.

Ayrıca bölgede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait diğer otobüslerin de AFAD’ın sağlayacağı koordinasyonla bölgeden ayrılmak isteyen depremzedeleri deprem bölgesinden güzergah üzerindeki yerleşim yerlerine ve Manisa’ya taşıyacağı belirtildi.

Öte yandan, depremzedeleri deprem bölgesinden taşıyacak olan diğer otobüslerle ilgili de sosyal medyadan duyuru yapılacağı bildirildi.