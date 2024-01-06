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Manisa Büyükşehir gençleri toprakla buluşturdu

YAŞAM 06.01.2024, 14:48
Manisa Büyükşehir gençleri toprakla buluşturdu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye KYK Kız Öğrenci Yurdu Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, üniversite öğrencileriyle incir, ceviz ve Trabzon hurması fidanlarının toprakla buluşmasını sağladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye KYK Kız Öğrenci Yurdu işbirliğiyle örnek bir etkinliğe imza attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çiftçilere dağıtımı gerçekleştirilen incir, ceviz ve Trabzon hurması fidanlarından yurt müdürlüğünün talebiyle Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, üniversite öğrencileriyle birlikte fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Fidan dikim etkinliğine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Kent Estetiği Şube Müdürleri Mustafa Şahin, Hakan Gaşi, Muradiye Yurt Müdürü Mehtap Şirin, Müdür Yardımcısı Azra Hatun Öztürk ve öğrenciler katıldı. Toprağı işlemenin keyfine varan gençler, etkinlik nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Yurt Müdürlüğüne teşekkür etti.

Fidanların bakımlarının da öğrenciler tarafından yapılacağını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Üniversite öğrencilerimizde tarımla ilgili farkındalık oluşturmak ve toprakla temas etmelerine katkı sağlamak amacıyla yurt müdürlüğümüzle işbirliğinde fidan dikim etkinliğini gerçekleştirdik. Gençlerimizin kendi yetiştirdikleri ve bakımlarını yaptıkları fidanların büyümesiyle birkaç yıl sonra yurt bahçesinde dalından meyve toplayacaklar ve bu meyveleri tüketecekler. Böyle güzel bir etkinliğe imza atmış olmaktan dolayı mutluyuz” dedi. 

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