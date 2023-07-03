Manisa Büyükşehir'en akülü sandalye desteği

Engelli vatandaşların günlük yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürmeleri için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi’nde ikamet eden bedensel engelli vatandaş Onur Yıldız’a akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Engelli bireylerin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla il genelinde çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi’nde ikamet eden bedensel engelli vatandaş Onur Yıldız’a akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı adına Yıldız ailesi ile bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Hüseyin Yılmaz, aileye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti. Akülü tekerlekli sandalyeyi teslim alan Yıldız ailesi de Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.

