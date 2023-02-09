Manisa Büyükşehir ekipleri mucizeye tanıklık etti

Hatay’da depremzedelerin hizmetinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir mucizeye tanıklık etti.HATAY (İGFA) - Depremin en çok hissedildiği şehirlerden olan Hatay’da, 8 yaşındaki Miray Çöl, 62 saat sonra arama kurtarma ekiplerinin özverili çalışmasıyla sağ çıkarıldı.

Çöl, kısa süre içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi hasta nakil ambulansı ile Mersin Şehir Hastanesi’ne götürüldü.