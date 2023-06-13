Manisa Büyükşehir'e Niksar’dan ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Tokat Niksar İlçe Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve beraberindeki heyeti konuk etti.MANİSA (İGFA) - Bir dizi ziyaretler nedeniyle Manisa’ya gelen, Tokat Niksar İlçe Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar Belediyesi birim müdürleri ve belediye teknik heyeti, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya’yı da ziyaret etti. Ziyarette, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de hazır bulundu. Belediye çalışmaları hakkında istişarede bulunulan ziyarette Niksar İlçe Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Manisa’daki belediyecilik hizmetlerini takdirle karşıladığını belirtti. Ziyaret programında, karşılıklı hediye takdimi yapılırken, Yalçınkaya konuklarına, Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.

Duygu dolu anlar yaşadılar

Tokat Niksar İlçe Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve beraberindeki heyet, Manisa’da ziyaret programına, Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu ile devam etti. Çanakkale Savaşı’nın canlandırılması yapılan diorama salonunda Çanakkale Savaşı’nın detaylarını yetkililerden öğrenen Niksar İlçe Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve beraberindeki heyet duygu dolu anlar yaşadı.