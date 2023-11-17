Manisa Büyükşehir'den yangınzede aileye yardım eli

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı ilçesinde evlerinde çıkan yangın nedeniyle eşyaları kullanılamaz hale gelen Bulut ailesinin yardımına koştu.MANİSA (İGFA) - Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal projeleriyle de vatandaşın daima yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı ilçesinde evlerinde çıkan yangın nedeniyle eşyaları kullanılamaz hale gelen Bulut ailesine yardım eli uzattı.

İlçeye bağlı Yenice Mahallesi’nde ikamet eden Bulut ailesine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ileten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri aileye televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi ve çekyattan oluşan ev eşyalarının teslimini gerçekleştirdi. Sağlanan yardımdan duyduğu memnuniyeti ifade eden İsa Bulut, “Allah razı olsun başkanımızdan. Bu zor günlerimizde bize destek oldular” dedi.