Manisa Büyükşehir'den 'temizlik' harekatı

2008 yılında Estonya’da bir grup genç tarafından ortaya çıkan, Dünya Temizlik Günü’nde Let’s Do It (Haydi Yapalım) hareketi kapsamında Ağlayan Kaya mevkiinde Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile sivil toplum kuruluşlarının üyeleri tarafından temizlik hareketi gerçekleştirildi. Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte onlarca torba çöp toplandı.MANİSA (İGFA) - Dünyanın en büyük sivil çevre hareketi olan, 2008 yılında Estonya’da bir grup genç tarafından ortaya çıkan, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacını taşıyan (Dünya Temizlik Günü’nde Let’s Do ıt (Haydi Yapalım) hareketi Şehzadeler ilçesi Ağalayan Kaya mevkiinde Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirildi. Çeşitli kurum ve kuruluşların çalışanlarından oluşturulan sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı hareket etkinliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe ve daire personelleri de yer aldı. Ağlayan Kaya mevkii, anfi tiyatro ve üzerinde yüzlerce çevre gönüllüsünün katılımıyla yapılan temizlik çalışmasında onlarca torba çöp toplandı. Çevre temizliği etkinliğine ailelerin küçük çevreci çocuklarıyla katıldığı dikkat çekti.

“Amaç çevre bilinci oluşturmak”

Manisa’da Tarzan Biziz Derneği Başkanı Gencay Turgan, yaklaşık bir senedir bu organizasyonları gerçekleştirdiklerini belirterek, “Dünya çapında Word’s Clean Up (Dünya Temizlik Günü) diye bir gün oluşturuldu. 2008 yılında Estonya’da başlayan dünyayı saran bir hareket ile çöp toplama etkinliği yapıldı. Bunun sonrasında büyük bir farkındalık oluşturuldu. İnsanlar çöplerini doğaya atmasın, geleceğe yeşil bir çevre bırakalım diye bu etkinlik başladı. Türkiye’de bu etkinlik 2018 yılından itibaren yapılmaya başladı. İstanbul, Ankara ve bazı diğer şehirlerde başlayan bu etkinlik sonrasında Türkiye’de 200 noktada bu etkinlik devam ediyor. Manisa’da il temsilcisi olarak bu sene ben görev yapıyorum. Hem Tarzan Biziz Derneği Başkanı olarak hem de Let’s Do It Türkiye’nin il temsilcisi olarak arkadaşlarımızla görüştük. Bugün burada değişik şirket ve firmalardan arkadaşlar, gönüllüler ve Kızılay Kadın Kolları’ndan arkadaşlar katıldı. Güzel bir etkinlik oluyor. Amaç farkındalık oluşturmak, çevre bilinci oluşturmak, ilerisi için çocuklarımıza da çevre bilinci aşılamak” dedi.

“Büyükşehir Belediyesi olarak çevre için çalışmaya devam ediyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe de etkinlikle ilgili olarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çevreye duyarlılığı konusunda çok ciddi adımlar attığını belirterek, “Doğaya verilen zararın önüne geçilmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, büyük bir çevre sorunu olan vahşi depolamadan Manisa’yı kurtardık, katı atıkların bertarafının sağladık. Geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmak için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ederek daha yaşanabilir, temiz bir çevre ve temiz bir Manisa için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de burada dünya çapında gerçekleştirilen temizlik hareketi etkinliğine katıldık. Büyükşehir Belediyesi personellerimizle birlikte çevre gönüllüsü olarak temizlik yapan sivil toplum kuruluşu üyelerine destek veriyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak daha temiz ve yeşil bir çevreyi gelecek nesillere aktarmak için projelerimiz ve yatırımlarımız devam edecek. Ben tüm vatandaşlarımızdan çöplerini çevreye, doğaya atmamaları konusunda duyarlı olmalarını ve atanları da uyarmaya devam ediyorum” diye konuştu. Temizlik hareketine katılan çevre gönüllüleri yaptıkları etkinlik sonunda toplanan onlarca torba çöpün önünde fotoğraf çektirerek, çevre temizliğine karşı duyarlılık oluşturdu.