Manisa Büyükşehir'den 'sahte tatil' uyarısı!

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kurumun adını kullanarak açılan sahte sosyal medya hesaplarıyla ilgili olarak vatandaşlara uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, sahte hesaplar yoluyla vatandaşları dolandırmaya yönelik tatil çekilişi veya ücretsiz gezi gibi paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılanı açıklamada, sosyal medya yoluyla yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Yapılan açıklamada, kurum adı kullanılarak açılan sahte sosyal medya hesaplarına vatandaşların itibar etmemesi gerektiği belirtilerek, “Özellikle, Facebook başta olmak üzere Twitter ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarında Büyükşehir Belediyemizin adı ve logosu kullanılarak, ‘Belediyemiz sponsorluğunda düzenlenen ilk 100 kişiye ücretsiz gezi turuna katılmak için formu doldurun’ şeklinde bir paylaşımla içeriği zararlı olduğu anlaşılan bağlantılar verildiğini görmekte ve dolandırıcılığın durdurulması için gerekli işlemleri yapmaktayız. Büyükşehir Belediyemizin bu yoldan vatandaşlarımızdan hiçbir şekilde bilgi istemeyeceğini vurguluyor; vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına bu tür sayfa ve bağlantılara kesinlikle tıklamamalarını ve gördükleri şüpheli sayfaları şikâyet etmelerini önemle rica ediyoruz” ifadelerinde bulunuldu.