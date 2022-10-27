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Manisa Büyükşehir'den 'pembe' farkındalık
YAŞAM 27.10.2022, 12:16
Meme kanserinde farkındalığın artırılması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Otel ve AVM binası pembe ışıkla aydınlatıldı.MANİSA (İGFA) - Dünya Sağlık Örgütü'nce meme kanserine ilişkin farkındalığın vurgulanması amacıyla Ekim ayının "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak belirlenmesi kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Otel ve AVM binası “Yaşama Zaman Tanıyın” mesajıyla pembe renge büründü.
Öte yandan yapılan bu farkındalık çalışması vatandaşlar tarafından takdir topladı.
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