Manisa Büyükşehir'den Pati Çarşı'ya ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Hayvanları Koruma Derneği Manisa (HAKDEM) tarafından açılan Pati Çarşı’yı ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Hayvanları Koruma Derneği Manisa (HAKDEM) tarafından, Kültür Merkezi’nde Pati Çarşı adlı ikinci el eşya sergisi açıldı.

Sergideki ürünlerin satışından elde edilen gelirlerin sokak hayvanlarının bakımı için harcandığı örnek sosyal sorumluluk projesini, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ziyaret etti.

HAKDEM Başkanı Reyhan Elbirliler ve dernek gönüllüleriyle bir araya gelen İnce, sergideki ürünleri inceledi. Böylesi güzel bir çalışmaya destek olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten İnce, tüm canlara saygı ilkesiyle hizmet verdiklerini ifade etti.