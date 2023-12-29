Manisa Büyükşehir'den huzurevi sakinlerine moral

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan yeni yıl öncesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu’nda kalan huzurevi sakinleri için moral yemeği düzenledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu’nda moral gecesi düzenlendi.

Yaklaşan yeni yıl nedeniyle gerçekleştirilen geceye Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz, Muhtarlık Dairesi Başkanı Onur Pabuçcuoğlu, Daire Başkanı Fırat Özcan, şube müdürleri, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri ve huzurevi personelleri katıldı.

Moral gecesinde Huzurevi sakinleriyle buluşmaktan mutluluk duyduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, “Yaklaşan yeni yıl öncesinde kıymetli büyüklerimize yalnız olmadıklarını bilmeleri ve kendilerinin her zaman değerli olduğunu hissetmeleri için böyle bir program düzenledik. Değerli büyüklerimizin gözlerindeki mutluluğu görmek bizleri mutlu etti. Kendilerinin ellerinden öpüyor, sağlıkla dolu uzun ömürler diliyorum” dedi. Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen Büyükşehir yöneticileri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek, yeni yılın sağlık ve huzurla gelmesi temennisinde bulundu.