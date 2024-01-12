Manisa Büyükşehir'den Altınokta'ya nezaket

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz, Şube Müdürleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevlileri ile birlikte Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi’ne nezaket ziyaretinde bulundu.MANİSA (İGFA) - 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla dernek mensuplarını ziyaret eden Büyükşehir heyeti, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek, hediye takdim ettiler.

Ardından yetkililer ve dernek mensupları Manisa’da yaşayan engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amaçlı faaliyete geçirilen çalışmaları ve geleceğe yönelik yapılabilecek hizmetleri değerlendirdi.

Altınokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nda her zaman kendilerinin hatırlandığının altını çizdi.

Manisa’da faaliyetlerine devam eden bir sivil toplum kuruluşu olarak “Bize verilen değeri her zaman hissediyoruz” diyen Dernek Başkanı Hüseyin Pehlivan, kendilerinin her zaman yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür ettiklerini dile getirdi.