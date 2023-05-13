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Manisa Büyükşehir'den Akyaka Sahili'nde uçurtma şenliği

YAŞAM 13.05.2023, 11:10
Manisa Büyükşehir'den Akyaka Sahili'nde uçurtma şenliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün de katılımıyla Uçurtma Şenliği düzenledi ve engelli ailelerini bir araya getirdi.MANİSA (İGFA) - Muğla’nın Ula ilçesinin sakin şehir unvanına sahip turizm merkezi Akyaka 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında çok özel bir şenliğe ev sahipliği yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe, Marmaris, Milas ve Fethiye Kısa Mola merkezi üyeleri, deprem bölgesinden gelerek Muğla’da kalan aileler olmak üzere toplam 350 engelli birey ve ailesi ile Akyaka sahilinde Uçurtma Şenliği düzenledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün de katılarak ailelerle birlikte uçurtma uçurduğu şenliğe Muğla Engelliler Derneği,  Muğla Zihinsel Engelliler Derneği ve Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Şubeleri de katılım sağladı.

Uçurtma Şenliği’nde engelli birey ve aileleri Akyaka sahilinde güzel havada uçurtmalarını uçurarak keyifli vakit geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Uçurtma Şenliği’nde müzik ve ikram araçları ile de vatandaşlara hizmet etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün sosyal hayatın her alanında engellerin kalktığı, tüm vatandaşların eşit, adil yaşam hakkına sahip olduğu bir Muğla yaratmak için çalıştıklarını söyledi. Başkan Gürün; “Uçurtma tüm çocukların hayatında özel bir yere sahiptir. Rüzgâra karşı koyan ve gökyüzünde özgürce süzülen uçurtmaların verdiği mutluluğu çocuklarımızla paylaşmak için Uçurtma Şenliği düzenledik. Bugünü en özel çocuklarımıza ve ailelerine ayırdık. Muğla’mızın en özel turizm merkezlerinden biri olan Akyaka sahilinde bugün sevgiyle hep birlikte güzel bir gün geçirdik. Tüm katılımcılara ve özellikle tüm vaktini engelli evladına ayıran fedakâr annelerimize teşekkür ediyorum. Başımızın tacı tüm annelerimizin de anneler gününü kutluyorum.” dedi.  

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