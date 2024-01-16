Son Dakika

Manisa Büyükşehir'den 356 araçlık yeni otopark projesi

YAŞAM 16.01.2024, 17:26
Manisa Büyükşehir'den 356 araçlık yeni otopark projesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların otopark imkanını arttırmak için yeni bir projeye imza attı. Bodrum katı, zemin, 4 kat ve çatı katı olarak hazırlanan proje kapsamında 356 araçlık otopark yapımı için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hizmetine yönelik yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor.

Özellikle şehir merkezinde vatandaşların taleplerini dikkate alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, araç otopark sayısını arttırmak amacıyla yeni bir projeye imza attı. Çakra Parkı yanındaki alana yapılacak olan Malta Katlı Otopark projesi, bodrum katı, zemin katı, 4 kat ve çatı katı olmak üzere 10 bin 168 metrekare alan üzerinde 356 araç ve 39 motosiklet kapasiteli olacak. Yönetim ve ödeme alanlarının da yer aldığı projenin bölgenin otopark ihtiyacının bir kısmını karşılaması hedefleniyor.

Bölgenin otopark ihtiyacının bir kısmını karşılamasının hedeflendiği projenin imzası Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve yüklenici firma yetkilisi arasında imzalandı. Daire Başkanı Uğur Topkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda bölgenin otopark ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalara başladıklarını belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın otopark ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir proje hazırladık. 10 bin 168 metrekarelik alan üzerine hazırlanan proje kapsamında 39 motosiklet ve 356 araçlık otopark projemizin sözleşmesini imzaladık. Yüklenici firmaya yer teslimini yaparak, en kısa sürede projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Projemiz vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 20 53
2. Galatasaray 20 51
3. Trabzonspor 20 37
4. Beşiktaş 20 35
5. Rizespor 20 32
6. A.Demirspor 20 29
7. Antalyaspor 20 29
8. Kayserispor 20 29
9. Başakşehir 20 26
10. Kasımpasa 20 26
11. Sivasspor 20 25
12. Ankaragücü 20 24
13. Alanyaspor 20 22
14. Hatayspor 20 21
15. Samsunspor 20 21
16. Gaziantep FK 20 21
17. Karagümrük 20 20
18. Konyaspor 20 19
19. Pendikspor 20 16
20. İstanbulspor 20 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 45
2. Göztepe 18 35
3. Kocaelispor 18 33
4. Bodrumspor 18 32
5. Sakaryaspor 18 32
6. Ahlatçı Çorum FK 18 30
7. Bandırmaspor 18 30
8. Gençlerbirliği 18 28
9. Ümraniye 18 23
10. Boluspor 18 23
11. Manisa FK 18 22
12. Erzurumspor 18 20
13. Adanaspor 18 20
14. Keçiörengücü 18 19
15. Şanlıurfaspor 18 16
16. Tuzlaspor 18 16
17. Altay 18 11
18. Giresunspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. M.City 20 43
3. Aston Villa 21 43
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 20 34
7. M. United 21 32
8. Brighton 20 31
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 21 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Girona 20 49
2. Real Madrid 19 48
3. Athletic Bilbao 20 41
4. Barcelona 19 41
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 20 32
7. Real Betis 20 31
8. Valencia 20 29
9. Las Palmas 20 28
10. Getafe 19 26
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Deportivo Alaves 20 20
14. Mallorca 20 19
15. Villarreal 20 19
16. Celta Vigo 20 17
17. Sevilla 20 16
18. Cadiz 20 15
19. Granada 20 11
20. Almeria 20 6