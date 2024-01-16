Manisa Büyükşehir'den 356 araçlık yeni otopark projesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların otopark imkanını arttırmak için yeni bir projeye imza attı. Bodrum katı, zemin, 4 kat ve çatı katı olarak hazırlanan proje kapsamında 356 araçlık otopark yapımı için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hizmetine yönelik yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor.

Özellikle şehir merkezinde vatandaşların taleplerini dikkate alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, araç otopark sayısını arttırmak amacıyla yeni bir projeye imza attı. Çakra Parkı yanındaki alana yapılacak olan Malta Katlı Otopark projesi, bodrum katı, zemin katı, 4 kat ve çatı katı olmak üzere 10 bin 168 metrekare alan üzerinde 356 araç ve 39 motosiklet kapasiteli olacak. Yönetim ve ödeme alanlarının da yer aldığı projenin bölgenin otopark ihtiyacının bir kısmını karşılaması hedefleniyor.

Bölgenin otopark ihtiyacının bir kısmını karşılamasının hedeflendiği projenin imzası Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve yüklenici firma yetkilisi arasında imzalandı. Daire Başkanı Uğur Topkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda bölgenin otopark ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalara başladıklarını belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın otopark ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir proje hazırladık. 10 bin 168 metrekarelik alan üzerine hazırlanan proje kapsamında 39 motosiklet ve 356 araçlık otopark projemizin sözleşmesini imzaladık. Yüklenici firmaya yer teslimini yaparak, en kısa sürede projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Projemiz vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.