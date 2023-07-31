Manisa Büyükşehir'de en düşük ücrete yüzde 112,5 zam!

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde 4 bin 500 hizmet alım personelini ilgilendiren maaş zamları açıklandı. Yeni düzenlemeyle Büyükşehir'de en düşük ücret yüzde 112,5 oranında artışla 15 bin 884 TL oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştirakleri olan şirketlerde çalışan hizmet alım personellerini ilgilendiren maaş zamları açıklandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 17 ilçede 4 bin 500’ü bulan personelinin refah seviyesini yükseltmek ve enflasyona ezdirmemek için en düşük ücreti 15 bin 884 TL’ye yükselttiklerini ifade etti.

2022 yılı Aralık ayında personelin 7 bin 473 lira aldığını, Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle yüzde 112,5’lik bir artış gerçekleştirildiğini belirten Başkan Ergün, "Yaptığımız bu düzenlemeyle personelimizin alacağı en düşük ücret, 2023 yılının Temmuz ayı itibariyle 15 bin 884 TL olmuştur. Bu rakam, minimum vereceğimiz ücrettir. Personel sayımızın yüzde 61’ine tekabül eden 2 bin 700 personelimiz ise ortalama 16 bin 624 TL gibi daha üst seviyeden maaş alacaktır. Güle güle harcasınlar” diye konuştu.

2022 yılı Haziran ile 2023 yılı Haziran arasındaki Türkiye’de gerçekleşen enflasyon oranının yüzde 59,95 olduğunu belirten Başkan Ergün, 2022 yılı Aralık ile 2023 Haziran enflasyon oranının ise yüzde 19,77 olduğunu sözlerine ekleyerek, “Biz, bugüne kadar personelimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve refah seviyesini sürekli yükselttik. İnşallah ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.