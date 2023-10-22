Manisa Büyükşehir asfaltta bin kilometreye ulaştı

Haziran ayında asfalt sezonuna 750 kilometre hedefiyle başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1000 kilometre yol çalışmasına ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, mevsim şartları el verdiği ölçüde yol yenileme çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.MANİSA (İGFA) - Geniş iş makinesi filosu, alanında uzman personeli ile Haziran ayında yeni asfalt sezonuna “Bismillah” diyerek başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hedeflediği yol çalışmasına kısa sürede vardı.

750 kilometre hedefiyle başlayan yol yenileme çalışmalarında 1000 kilometre ulaşıldığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kurtuluş Kuruçay, “Kırsal bölgelerde vatandaşlarımızın kullandığı gurup yollarında daha konforlu ve emniyetli bir şekilde ulaşımlarını sağlanabilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatıyla 750 kilometrelik bir sathi kaplama programıyla yola çıkmıştık. 12 Haziran’da, 200 iş makinemiz ve 300 personelimizle çalışmalara başladık. Büyükşehir Belediyesi personeliyle yürüttüğümüz çalışmalarımızda 750 kilometrelik hedefimize 13 Eylül’de ulaşmıştık. Başkanımız, bu noktada ihtiyaç olan noktalarda bu çalışmalara devam edilmesi yönünde verdiği talimatla 27 Eylül’de koyduğu 850 kilometrelik hedefe de ulaştık. Başkanımız, daha sonra hava şartlarının uygun olduğu ölçüde çalışmaların devam etmesi yönünde bir yönlendirmede bulundu. Bugün itibariyle, 1000 kilometreye ulaşmış durumdayız” dedi.

Mevsim şartları el verdiği ölçüde yol yenileme çalışmalarının devam edeceğini belirten Kuruçay, “Çalışmalarımız ilçe merkezinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız tarafından yürütülen yaya kaldırım yenilemeleri, prestij caddelerinde uygun olan alanlarda sıcak asfalt çalışmaları, kırsal bölgelerimizde de sıcaklıkların müsaade ettiği ölçüde sathi kaplama uygulamaları ile devam edecek” dedi.