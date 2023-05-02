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Manisa Büyükbelen’de meşalelerle karşılandılar

YAŞAM 02.05.2023, 09:26
Manisa Büyükbelen’de meşalelerle karşılandılar

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Milletvekili adayları Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen mahallesini ziyaret etti. Mahalle girişinde vatandaşlar tarafından meşalelerle karşılanan Başkan Ergün ve milletvekili adaylarına zeytin fidanı hediye edilerek, dikimi yapıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Milletvekili adayları ilçe programları kapsamında Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesini ziyaret etti.

Mahalle Muhtarı Etem İşler’in çiçek takdimi sonrasında hep birlikte keşkek dövüldü.

Büyükbelen’de mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Ergün, ayrım yapmadan çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Büyükşehir olduğumuz süreçten bu yana ilk hizmetlerin yapıldığı noktalardan birinin Büyükbelen olduğunu belirten Başkan Ergün, "Mahallemizin birçok sorunu vardı. Hayırlısı ile bütün sorunlarımızı çözerek mahallemizi rahata kavuşturduk. Altyapısıyla, üstyapısıyla, giriş yoluyla ve birçok yatırımla mahallemiz çok güzel oldu. Manisa’mız 780 kırsal mahalleden kurulmuştur. Şuana kadar bu mahallelerimizin 264 tanesinin alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak birçok projelerimizi hayata geçirdik. Bu hizmetler bizim görevimiz, önemli olan insanın bulunduğu yerde kendini ailesiyle mutlu ve huzurlu yaşam sürdürmesidir. Biz bunun gayreti içerisinde olduk. Her yere dokunmaya çalışıyoruz. Hizmet biter mi bitmez. Daha birçok mahallemize hizmet götüreceğiz hayırlısıyla. 14 gün sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için huzurunuza geldik. Bu güne kadar nasıl anlımız açık bir şekilde karşınıza gelebildiysek Milliyetçi Hareket Partisi olarak da bugün Sayın Milletvekili adaylarımızı aynı şekilde sizin karşınıza getirdim. Ben onlar adına kefilliğimi sizlere sunuyorum. Ankara’dan alacağımız güç ile Manisa’mıza daha çok hizmet getirmiş olacağız. Bu nedenle sandıkta desteğinizi bizlere verirseniz bizlerde Ankara’da daha güçlü çalışmalar yaparız. Ben seçimlerin milletimize ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“BAŞKANIMIZIN ANKARA’DA ELİNİ GÜÇLENDİRELİM”

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Adayı Erkan Akçay da, Büyükbelen mahallesinde yaptığı konuşmada 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin önemine vurgu yaptı.

Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerin son halini yerinde görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Akçay, "Bu hizmetlerin Manisa’mıza daha fazla gelebilmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın elini güçlendirebilmek adına Ankara’da sesimiz daha güçlü olmalıdır. Hayırlısı ile 14 Mayısta yapılacak seçimler çok önem arz ediyor. Tam Bağımsız, Güçlü ve Büyük Türkiye’yi inşa için başlattığımız kutlu yürüyüşümüze kesintisiz devam etmek için gelin hep birlikte Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakına destek verelim. İnşallah sizlerin desteğiyle 14 Mayıs, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın zaferine sahne olacaktır” dedi.

Konuşmalar sonrasında Başkan Ergün, mahallede çocuklarla da tek tek ilgilenerek kırtasiye seti ve top hediye etti.

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