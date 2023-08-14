Manisa, Bursa'da çevreci projeleri görüştü

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Manisa İl Müdürü Melih Melik Kara ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bursa İl Müdürlüğü ile Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bursa İl Müdürlüğü ile Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bursa İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç ile bir araya gelen Genel Müdür Aslay, ardından Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın’ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Manisa İl Müdürü Melih Melik Kara, İl Müdür Yardımcısı Hülya Öncü, Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi İşletme Müdürü Mehmet Çağatay Çetinkaya da yer aldı.

Şehrimizde yapılan ve yapılması planlanan çevreci projelerle ilgili görüş alışverişinin yapıldığı ziyaretlerde MASKİ’nin il genelinde gerçekleştirdiği diğer yatırımlar da anlatıldı.