Manisa bu kez Salihlili şehitlerini andı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde şehit Jandarma Astsubay Şahin Koyuncu, şehit Emniyet Müdürü Nurettin Ersoy ve şehit Jandarma Er Ersel Yüksel adına mevlit okutarak pilav hayrında bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisalı şehitlerimizi anmak için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatılan şehit mevlidi ve pilav hayrı, Salihli ilçesinde devam etti.

Jandarma Astsubay Şahin Koyuncu şehadetinin 31. yılında, Emniyet Müdürü Nurettin Ersoy şehadetinin 27. yılında ve Jandarma Er Ersel Yüksel şehadetinin 29. yılında hayır duaları ile anıldığı programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı’nın yanı sıra Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Sercan Karaçalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Şube Başkanı Rıdvan Herey ve şehit aileleri ile yakınları katıldı.

Şehitlerimiz adına Kuran-ı Kerim okunmasının ardından pilav hayrı gerçekleştirildi. Programın son bölümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve içerisinde Yasin-i Şerif ile Türk Bayrağı bulunan hediyeler, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam tarafından şehit ailelerine takdim edildi. Şehit aileleri ve yakınları, bu anlamlı anma programı için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.