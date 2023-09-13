Manisa Baklacı'da dere temizliği

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün ‘Daha Temiz Bir Manisa’ vizyonu doğrultusunda il genelinde dere temizlik çalışmalarına ara vermeyen MASKİ Genel Müdürlüğü Alaşehir ilçesine bağlı Baklacı mahallesinde başlattığı 1200 metrelik temizlik çalışmasını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün’ün ‘Daha Temiz Bir Manisa’ vizyonu doğrultusunda il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Alaşehir ilçesine bağlı Baklacı mahallesinde başlatılan 1200 metrelik temizlik çalışması devam ediyor. Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizleniyor, derede biriken zararlı maddeler toplanıyor ve suyun akışı sağlıklı hale getiriliyor.

Mahalle muhtarı Mustafa Türk, “Mahallemizde başlatılan dere temizlik çalışmaları güzel ilerliyor. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.