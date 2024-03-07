Manisa Baharlar’da sondaj çalışmaları tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesine bağlı Baharlar Mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak amacıyla başladığı sondaj çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanan kuraklık nedeniyle yeraltı su kaynaklarının hızla azalmasına rağmen il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Sarıgöl ilçesine bağlı Baharlar Mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak ve daha verimli su temin etmek için başladığı sondaj çalışmalarını tamamladı. Yeterli suya ulaşılan sondajdan alınan numune teste gönderilecek ve olumlu sonuçlanması durumunda hat bağlantıları yapılarak mahallenin kullanımına sunulacak.