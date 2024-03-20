Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği sofra kurdu
Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, derneğin kanaat önderleri, Ayyıldız Ehlibeyt Cami'nin Hocası ve Cami Derneğinin yönetim kurulu ile iftar sofrasında buluştu.MANİSA
Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, derneğin kanaat önderleri, Ayyıldız Ehlibeyt Cami'nin Hocası ve Cami Derneğinin yönetim kurulu ile iftar sofrasında buluştu.MANİSA (İGFA) - Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, dernek üyeleri ile birlikte düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.
Dernek Başkanı Şentürk Hoşgül, mübarek Ramazan ayında büyüklerimiz ile gönül soframızda ikinci evimiz derneğimizde bir araya gelmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, "Kanaat önderlerimizle bu vesile ile istişarelerde bulunduk. Aramıza yeni katılan gençlerimiz ile tanışma ve kaynaşma ortamı oluşturduk. Öneriler ve beklentiler hususunda gerekli notlarımızı aldık. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın, bu gecede emeği geçen herkesten razı olsun" dedi.
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