Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği'nden depremzedelere yardım

Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen ve çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği 7,7 büyüklüğündeki depreme yardım için başlattıkları çalışmada kısa sürede çok sayıda çeşitli malzemeler toplandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şentürk Hoşgül, yaptığı açıklamada “son yüz yılın en büyük depremi olan Kahramanmaraş depremi bizleri derinden üzdü. Hayatını kaybedenlere Allah’tan Rahmet yaralılara acil şifalar dilerim. Yalnız değilsiniz. Belki acımızı dindirmeyecek ancak, bu şehirde varlığı ile güç verecek zor zamanlarda elini el uzatabilecek onlar, yüzler, binleriz. Bir olma, birlik olma zamanı dedik. Toplamış olduğumuz yardımları yetkililere teslim edeceğiz. Ayrıca nakdi olarak katkı sağlamak isteyen üyelerin ulaştırmış olduğu yardımları da resmi hesaplara yarın yatıracağız. Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu olarak, hassasiyet gösteren üyelerimize, destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.