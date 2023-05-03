Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma'dan Çanakkale gezisi

Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, Manisa'da yaşayan Azerbaycanlı aileler ve Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Eğitim gören öğrencilerle birlikte Çanakkale Şehitler Abidesi ve Azerbaycan Şehitlik Anıtını ziyaret ederek şühedayı andı.MANİSA (İGFA) - Duygu yoğunluğunun yaşandığı ziyarette konuşan Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği başkanı Şentürk Hoşgül, Kara Savaşlarının başladığı ay olan nisan ayında bir ziyaret gerçekleştirerek şühedayı anmak istediklerini söyledi.

Hem Çanakkale Şehitler Abidesi'ni, hem de 18 Mart da açılışı gerçekleşen Azerbaycan Şehitlik Anıtı'nı ziyaret ettiklerini belirten Hoşgül, "Kederde ve kaderde omuz omuza olan ecdad burada yanyana yatmaktadır. Gönül arzu ediyor ki her yıl belli bir tarihte burada toplanıp ecdadı yad edelim. Bunun ilk adımını bugün itibari ile atmış bulunuyoruz. Çanakkale ziyaretimizde desteğini esirgemeyen, başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 'e, dönüş yolunda ikramları ile katkı sunan Çanakkale Belediyesine, etkinlik planlamasında bizleri doğru bir şekilde yönlendiren Çanakkale Uluslararası Genç Turizmciler Derneği Başkanı Onur Sabırlıoğlu'na, davetimizi kırmayarak katılım sağlayan İzmir Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneğine, Tiyatro Sanatçımız Roza Ibadova Kocamaz 'a teşekkür ediyor, bu ziyaretlerin geleneksel hale getirilmesinde üstümüze düşecek görevden kaçınmayacağımızı da tekrar ifade etmek istiyoruz. Katılım sağlayan herkese özellikle, Manisa Azerbaycanlı Talebeler Topluluğu'muza da ayrıca teşekkür ederken, şanlı ecdadı birkez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.