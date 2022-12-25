Manisa 'astrolog' yetiştiriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Gençlik Merkezi’nde açtığı Astroloji kursu ile Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirdi. 500 bin TL destek almaya hak kazanan ‘Genç Bakış Projesi’ kapsamında 'Astroloji' kursu hayata geçti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 224 belediye, 262 farklı proje arasında Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 500 bin TL destek almaya hak kazanan ‘Genç Bakış Projesi’ kapsamında, Atatürk Gençlik Merkezi’nde astroloji kursu açıldı.

Türkiye’de belediyeler arasında ilk defa Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kurs hakkında bilgi veren Astroloji Eğitmeni Mert Uğur, "Astroloji gökyüzü hareketliliğini temsil eden bir alan. Gökyüzünde var olan gezegen geçişleriyle birlikte kişilerin yaşamsal faaliyetlerini nasıl etkiliyor, astrolojiyle birlikte buna aracılık ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde de böyle bir eğitimin yapılıyor olması, astrolojiye ilgisi olan insanlar için çok iyi. Türkiye’deki belediyeler arasında da ilk defa Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde astroloji eğitimi veriliyor. Toplam 30 öğrenci var. Devamlılık sağlanıyor, dersler keyifle ilerliyor. Astrolojide doğum tarihi çok önemli. Aynı zamanda da doğum saati çok önemli. İkisinden yola çıkarak, gökyüzü ve gezegen hareketleri ile birlikte kişilerin genel karakter ve kişilik özellikleri, belki de yakın zamanda yaşayacakları olaylar hakkında bilgiler alabiliyoruz. 4 aylık bir eğitim hedefiyle yola çıktık, 1 yıla kadar tamamlayacağız. Astroloji, keyifli ve uzun bir yolculuk. Eğitimin sonunda kursiyerler, kendi hayatlarına yönelik olarak bir sürü şeyi öğrenebiliyor olacaklar. Kendilerinin ve yakınlarının doğum haritalarına bakabiliyor olacaklar. Gökyüzünde gerçekleşen yeni ayın ve dolunayın kendilerini nasıl etkileyeceğini öğrenebiliyor olacaklar. Aslında kendilerine hizmet eden bir araç olacak” diye konuştu.