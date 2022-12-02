Manisa arıların dünyasını yakından tanıtıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın ilköğretim öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği 'Çalışkan Arılara Merhaba' projesi kapsamında Salihli Ova Küme Evleri İlkokulu anasınıfı öğrencilerine arı dünyası farkındalık eğitimi verildi.MANİSA (İGFA) - İlköğretim düzeyindeki öğrencilere arıların dünyasını tanıtmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Çalışkan Arılara Merhaba' projesi kapsamında gerçekleştirilen arı dünyası farkındalık eğitimleri sürüyor.

Proje kapsamında Salihli Ova Küme Evleri İlkokulu anasınıfı öğrencilerine eğitim gerçekleştirildi. Arıların dünyası, bitkilerin tozlaşması ve biyolojik çeşitliliğe katkısı üzerindeki öneminin anlatıldığı eğitimi Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Şube Müdürü Şadan Aslay, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün, Okul Müdürü Şener Durak da takip etti. Eğitimde Proje eğitmeni Hüseyin Balkaya, öğrencilere arıları yakından görebilecekleri gözlem kovanı ile arıların dünyasını anlatırken, çocuklara tek tek bal tadımı yaptırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, eğitim sonunda her öğrenciye ‘Arkadaşım Arıcı’ kitabı ve yapboz armağan etti.

Ayrıca Okul Müdürü Şener Durak’a da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına, projeye desteklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.