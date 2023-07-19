Manisa Alaşehir ve Sarıgöl'de sepetleri teslim etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir ve Sarıgöl’de 26 bin 500 adet sepet desteğinde bulundu.MANİSA (İGFA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük ve orta ölçekli üreticileri desteklemek amacıyla il genelinde hayata geçirilen ‘Sebze Üreticilerine 100 Bin Sepet Desteği’ projesi doğrultusunda Alaşehir’de 14 bin ve Sarıgöl’de 12 bin 500 olmak üzere üreticilere 26 bin 500 adet sepet desteğinde bulundu.

Yüzde 100 hibe destekli olarak temin edilen sepetler ilk olarak Sarıgöllü üreticilere teslim edildi. Düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Sarıgöl Belediye Başkan Yardımcısı Hamza İlhan, Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Programda konuşan Sarıgöl Belediye Başkan Yardımcısı Hamza İlhan, “Köylerimizde Büyükşehir Belediyesi ile beraber neler yapabileceğimize dair istişarelerde bulunarak sizlere nasıl faydalı olabileceğimizi görüşüyoruz. Verilen desteklerin faydalarını hep birlikte gördük. Bu noktada yaptığı hizmetlerde dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum” dedi.

‘Sebze Üreticilerine 100 Bin Sepet Desteği’ projesi doğrultusunda Alaşehir’de 14 bin adet sepet üreticilere teslim edildi. Alaşehir’de düzenlenen programa Ziraat Odası Başkanı Nejdet Türk ile MHP İlçe Başkanı Alperen Altıoğlu da katıldı. Programda konuşan Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Nejdet Türk, “Çiftçinin zor günlerinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, yıllardır olduğu gibi bu yıl da çiftçinin yanında olmasından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun” ifadelerini kullandı.