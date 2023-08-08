Manisa Alaşehir'de yeni sondaj devrede

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Erenköy mahallesinde açtığı ve saniyede 15 litre verime sahip suya ulaştığı sondajın bağlantısını da yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2023 yılı sondaj programı kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, ilk olarak İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Alaşehir’in Erenköy mahallesine yeni bir sondaj kuyusu açıldı.

Sondajda saniyede 15 litre verime sahip suya ulaşıldı. Ardından Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesinde sondajın bağlantısı da yapılarak hanelere yeni sondajdan su verilmeye başlandı.

Mahalle Muhtarı Adem Avcı da hayata geçirilen çalışma için MASKİ’ye teşekkür etti.