Manisa Alaşehir'de yağmur suyu ızgaralarına bakım

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı merkez Fatih mahallesinde yağışlı havalar öncesinde yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışmasını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yağmur suyu ızgara temizliklerine devam ediyor.

Bu kapsamda, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Alaşehir ilçesine bağlı Fatih mahallesinde de yağmur suyu ızgaraları temizlendi.

Yağışlı havalar öncesinde mahallede önlem alındı. Mahalle Muhtarı Adem Çam, MASKİ’nin yapmış olduğu hizmetlerden her zaman memnun olduklarını söyledi.