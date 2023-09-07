Manisa Alaşehir'de su taşkınlarına karşı temizlik

MASKİ Genel Müdürlüğü ani yağışlarda yaşanabilecek muhtemel su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla Alaşehir ilçesine bağlı Hacıbey, Ilıca, Yenimahalle, Şeyhsinan, Barış, Baklacı, Yeşilyurt, Killik, 5 Eylül, İstasyon Mahallesi ile Tüccarlar Sitesi’nde başlattığı yağmursuyu ızgara temizlik çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ani ve yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek su taşkınlarına karşı önlem almak ve muhtelif bölgelerdeki altyapı hatlarının sorunsuz şekilde işlevini sürdürmesi adına yağmursuyu hatlarında periyodik olarak temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Alaşehir ilçesine bağlı Hacıbey, Ilıca, Yenimahalle, Şeyhsinan, Barış, Baklacı, Yeşilyurt, Killik, 5 Eylül, İstasyon Mahallesi ile Tüccarlar Sitesi’nde başlatılan yağmursuyu ızgara temizlik çalışmaları tamamlandı.

Ekipler yağmursuyu ızgaralarının iç kısımlarındaki katı atıkları ve çöpleri temizleyerek hatlarda düzenli akışı sağladı.

Çalışmaların önemli olduğuna vurgu yapan mahalle sakinleri Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.