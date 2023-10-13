Manisa Alaşehir'de saniyede 15 litre verimli sondaj

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Azıtepe mahallesine daha verimli içme suyu ulaştırmak adına gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarını tamamladı. Saniyede 15 litre verime sahip suya ulaşıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Alaşehir ilçesine bağlı Azıtepe mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için sondaj çalışması yaptı. Açılan kuyudan 15 litre verime sahip suya ulaşıldı. Sondaj, yapılacak analizlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallenin kullanımına sunulacak.

Çalışmadan çok memnun kaldıklarını belirten mahalle muhtarı Hüseyin Doğanlı, “Su yetersizliği sorunu yaşıyorduk. İnşallah çözüme kavuşacak. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

