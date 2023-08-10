Manisa Alaşehir'de dere temizliği sürüyor

Manisa'da il genelinde dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Piyadeler Mahallesinde 1800 metrelik temizlik çalışması başlattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün ‘Daha temiz bir Manisa’ hedefi doğrultusunda 17 ilçede dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Alaşehir ilçesine bağlı Piyadeler Mahallesi’nde 1800 metrelik dere temizlik çalışması başlatıldı.

Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlenerek, biriken çöpler toplanıyor böylece suyun akışı sağlıklı hale getirilerek, araç sürücüleri ve yayaların da taşkınlardan olumsuz etkilenmemesi adına önlem alınıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Necip Kurtarıcı ve muhtar İsa Bilgiç de çalışmaları yerinde inceledi.

Mahalle muhtarı İsa Bilgiç, “Mahallemizde bulunan derenin temizliği için Cengiz Başkanımızdan ricada bulundum. Bizleri kırmadı ekipleri gönderdi Allah ondan razı olsun. Ne zaman Cengiz Başkanımızdan hizmet istesek bizleri kırmadı, yardımcı oldu. Başkanımızdan çok memnunuz. Makinalar 4-5 gündür çalışıyor. El ele hizmetlerimize devam ediyoruz” dedi.