Manisa Akhisar’da sondaja devam

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçe mahallelerine daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına saniyede 150 litre verime sahip yeni 3 adet sondaj kuyusu daha açtı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçe merkezindeki mahallelere yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için sondaj çalışması yaptı.

Açılan 3 kuyudan saniyede 150 litre verime sahip suya ulaşıldı.

Sondaj, yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak.