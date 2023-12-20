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Manisa Akhisar'ın hayalini Büyükşehir gerçekleştirdi

YAŞAM 20.12.2023, 15:19
Manisa Akhisar'ın hayalini Büyükşehir gerçekleştirdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’da İzmir-Balıkesir arasında bağlantıyı sağlayan Orhan İlker Caddesi’nde orta refüjde aydınlatma çalışması başlattı.MANİSA (İGFA) - Akhisar’da, İzmir-Balıkesir arasında bağlantıyı sağlayan Orhan İlker Caddesi’nde (21 Sokak)  orta refüjde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından aydınlatma çalışması yapılıyor. Yürütülen çalışmayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Ulucami Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak birlikte inceledi.  

Yürütülen çalışma hakkında teknik bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya,”Toplam 2 bin metrelik güzergahta, 60 adet çift kollu ve Kırkağaç kavşağında 15 adet tek kollu aydınlatma direğinin montajı tamamlanarak ardından kablo döşeme çalışmalarına başlayacağız. Kablo bağlantılarının tamamlanmasının ardından aydınlatmalarımızı aktif hale getirerek Akhisar ilçemizin giriş yoluna ışıl ışıl bir görünüm kazandıracağız ”dedi.

MODERN BİR GÖRÜNÜM KAZANACAK

Başlatılan aydınlatma çalışmasının hayali olduğunu belirten Ulucami Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak,” Bu yol birçok şehirle bağlantısı olan bir yol. Bir süredir yol karanlıktı. Cengiz başkanıma bir toplantıda bu yolu dile getirdim. Çok kısa sürede çözüm odaklı bir çalışma yapıldı.  Bu aydınlatmalar benim hayalimdi. Bu aydınlatmalarla şehre giriş daha modern, daha estetik bir görünüm kazanıyor. Cengiz başkana ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun “dedi.

Aydınlatma çalışmasının şehrin görünüm değerine önemli katkı sağlayacağını belirten MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal,”Şehrimizin değerine görünüm olarak yüzde yüz bir katkı sağladı. Zaten Cengiz başkan, diğer 29 Büyükşehir Belediye Başkanı içerisinde hep ilk yenilikleri yapıyor. Akhisar’ın Gölmarmara tarafı süper oldu.  Otoban gibi bir yol yaptı. Bu yol da Akhisar’ımız için çok iyi olacak. İlçeye çok değer katacak. Allah, Cengiz başkanımızdan razı olsun. 2024 yerel seçimlerinde de Cengiz başkanıma bu hizmetlerin karşılığı ödenecek ” diye konuştu.

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