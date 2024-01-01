Manisa Akhisar'da yeni yerleşim bölgesine sağlıklı altyapı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi 495 sokaktaki yeni yerleşim bölgesinde yağmur suyu hattı ve ızgara imalatı yaptı. Yapılan çalışma ile bölgede yaşayan vatandaşlara sağlıklı ve kullanışlı altyapı temin edilirken, yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlara karşı da önlem alındı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ihtiyaç duyulan altyapı hizmetlerini en etkili şekilde ulaştırmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi 495 sokaktaki yeni yerleşim alanında yağmur suyu hattı ve ızgara imalatı gerçekleştirdi.

MASKİ ekiplerince yapılan çalışma sayesinde, bölgedeki vatandaşlara sağlıklı ve kullanışlı altyapı temin edildi. Yağışlı havalarda yaşanabilecek taşkınlara karşı da önlem alındı. Mahalle sakinleri yapılan çalışmanın önemli olduğunu belirterek MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ettiler.