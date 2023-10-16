Manisa Akhisar'da yeni sondaj

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Üçavlu mahallesinde mevcut sondajın yeterli olmaması nedeniyle açılan yeni sondajı devreye aldı. Yapılan çalışma ile mahalle halkının su sıkıntısı çekmesinin önüne geçildi.MANİSA (İGFA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde Üçavlu Mahallesi'nde yeni sondaj devreye alındı.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle içme suyu ihtiyacının neredeyse tamamının yer altı sularından karşılandığı Manisa’da sondaj kuyularındaki su seviyeleri kritik noktalara inmesine rağmen, MASKİ, il geneline kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından açılan yeni sondaj Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından devreye alındı. Yapılan çalışma ile mahallenin su sorunu yaşamasının önüne geçildi.