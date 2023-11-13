Manisa Akhisar'da yeni itfaiye binası yükseliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Akhisar ilçesinde yapımına başladığı yeni itfaiye amirliğinin betonarme imalatları yüzde 70 oranında tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Akhisar ilçesine kazandıracağı yeni itfaiye amirliği hızla yükseliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Murat İpek, Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, MHP Akhisar teşkilatı, teknik personeller ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte yeni itfaiye amirliğinde devam eden çalışmaları inceledi.

İncelemelerin ardından bilgilendirmede bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde Akhisar ilçesine kazandıracağımız yeni itfaiye amirliği, 12 araçlık itfaiye aracı garajı, 24 kişilik yatakhane, 30 personellik bekleme alanı, 16 kişilik yemekhane, giyinme ve soyunma odalarının bulunacağı şekilde planlandı. Kısa süre önce temelini attığımız çalışmamız, hızla ilerliyor. Yeni itfaiye amirliğinin betonarme imalatları yüzde 70 oranında tamamlandı diyebiliriz. Çalışmalarımız, garaj kısmında yapılacak çelik çatı imalatları ile devam edecek. İdari bina kısmında da betonarme imalatların tamamlanmasının ardından duvar, sıva, tesisat imalatları gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, yeni itfaiye amirliğinin yapımında özveriyle çalışan ekiplere teşekkür etti.

Öztozlu, “Yangın, itfai olay ve afetlerde İtfaiye teşkilatımız müdahale hızıyla tüm kamuoyunun takdirini kazanmış durumda. Personelimizin donanımı, modern ekipmanların yanı sıra İtfaiyemizin geniş hizmet ağı da bu başarıda önemli rol oynuyor. Tabi ki gönlümüz bu tür olumsuz olayların yaşanmasını istemiyor ama bu da hayatın bir gerçeği. Bu noktada mevcut Akhisar İtfaiye Amirliği’nin yerinde yapacağımız proje sebebiyle itfaiye amirliğimizi yeni yerine taşıyacağız. Buradaki çalışmaların hızla ilerlediğini gördük. İtfaiyemizin yapımında emeği geçen ekiplere teşekkür ediyorum. Akhisar’a hayırlı olsun” diye konuştu.