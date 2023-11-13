Son Dakika

Manisa Akhisar'da yeni itfaiye binası yükseliyor

YAŞAM 13.11.2023, 12:59
Manisa Akhisar'da yeni itfaiye binası yükseliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Akhisar ilçesinde yapımına başladığı yeni itfaiye amirliğinin betonarme imalatları yüzde 70 oranında tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Akhisar ilçesine kazandıracağı yeni itfaiye amirliği hızla yükseliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Murat İpek, Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, MHP Akhisar teşkilatı, teknik personeller ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte yeni itfaiye amirliğinde devam eden çalışmaları inceledi.

İncelemelerin ardından bilgilendirmede bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde Akhisar ilçesine kazandıracağımız yeni itfaiye amirliği, 12 araçlık itfaiye aracı garajı, 24 kişilik yatakhane, 30 personellik bekleme alanı, 16 kişilik yemekhane, giyinme ve soyunma odalarının bulunacağı şekilde planlandı. Kısa süre önce temelini attığımız çalışmamız, hızla ilerliyor. Yeni itfaiye amirliğinin betonarme imalatları yüzde 70 oranında tamamlandı diyebiliriz. Çalışmalarımız, garaj kısmında yapılacak çelik çatı imalatları ile devam edecek. İdari bina kısmında da betonarme imalatların tamamlanmasının ardından duvar, sıva, tesisat imalatları gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, yeni itfaiye amirliğinin yapımında özveriyle çalışan ekiplere teşekkür etti.

Öztozlu, “Yangın, itfai olay ve afetlerde İtfaiye teşkilatımız müdahale hızıyla tüm kamuoyunun takdirini kazanmış durumda. Personelimizin donanımı, modern ekipmanların yanı sıra İtfaiyemizin geniş hizmet ağı da bu başarıda önemli rol oynuyor. Tabi ki gönlümüz bu tür olumsuz olayların yaşanmasını istemiyor ama bu da hayatın bir gerçeği. Bu noktada mevcut Akhisar İtfaiye Amirliği’nin yerinde yapacağımız proje sebebiyle itfaiye amirliğimizi yeni yerine taşıyacağız. Buradaki çalışmaların hızla ilerlediğini gördük. İtfaiyemizin yapımında emeği geçen ekiplere teşekkür ediyorum. Akhisar’a hayırlı olsun” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Everton 12 14
15. Nottingham Forest 12 13
16. Fulham 12 12
17. Bournemouth 12 9
18. Luton Town 12 6
19. Sheffield United 12 5
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3