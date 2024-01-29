Manisa Akhisar'da Sevgi Yolu'na Büyükşehir düzenlemesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesinde Vali Muzaffer Ecemiş Barış ve Sevgi Yolunu daha güvenlikli ve daha güzel bir görünüme kavuşturmak için yakın zamanda çalışmalara başlayacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesinde Vali Muzaffer Ecemiş Barış ve Sevgi Yolu üzerinde yaşanan ışıklandırma problemlerinin önüne geçmek, kullanıma bağlı olarak deformasyona uğrayan yerleri revize etmek, süs havuzunun işler hale gelmesi ve eksik olan ağaçların sayısını arttırmak için harekete geçti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Murat İpek, Şube Müdürü Egemen Eceoğlu ve Ragıpbey Mahalle Muhtarı Özlem Özcan ile birlikte sevgi yolu üzerinde incelemelerde bulundu. İnceleme esnasında yapılacak düzenlemeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Sevgi Yolu üzerinde yapılacak düzenlemeler hakkında açıklama yapan Ragıpbey Mahalle Muhtarı Özlem Özcan, “Bu alanın karanlıkta kaldığı, ışıklandırmasının eksik olduğu, tenha kaldığı yönündeki bilgileri, Büyükşehir Belediyemize aktarmıştık. Amfi tiyatro alanımızın güzel görünmesi için buradaki eksikliklerini tamamlayacağız. Ağaçlar ekilecek, elektrik direklerimiz dikilecek, aydınlık bir alan haline gelecek. Burada karanlıktan kaynaklanan olaylar oluyor, problemler yaşanıyordu. Yapılacak çalışmalar için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve ekiplerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.