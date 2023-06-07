Manisa Akhisar'da şehitlere anma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesinde, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için şehit düşen Süreyya Atlıhan, Ahmet Pala, Ali Bozkurt ve Muhsin Bodur’u şehadetlerinin yıldönümü dolayısıyla mevlit ve pilav hayrıyla andı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerimizin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği anma ve hayır programına Akhisar ilçesiyle devam etti.

Bu kapsamda şehadetlerinin yıldönümü olan kahramanlarımız Süreyya Atlıhan, Ahmet Pala, Ali Bozkurt ve Muhsin Bodur için anma programı düzenlendi.

Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Jandarma Binbaşı Ali Galip Kocaman, İlçe Müftüsü Muhammet Salman, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Sözcüer, Akhisar Ülkü Ocakları Başkanı Adem Duran, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, şehit aileleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerimizin ruhuna ithafen duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı gerçekleştirildi. Programın sonunda şehit ailelerine Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle andı.