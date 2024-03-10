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Manisa Akhisar'da sanayi bölgesinde alt yapı çalışması

YAŞAM 10.03.2024, 14:42
Manisa Akhisar'da sanayi bölgesinde alt yapı çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesi Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi’nde 4 bin 464 metrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, imalat işlerini yerinde inceledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde önemli altyapı projelerine imza atmaya devam ediyor.

MASKİ, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla Akhisar ilçesinde yaklaşık 50 Milyon TL yatırım bedeline sahip 20 kilometrelik yağmur suyu hattı ve kanalizasyon projesinin içinde yer alan Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi altyapı işi kapsamında imalat çalışmalarına başladı.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından başlanan ve toplamda 4 bin 464 metrelik yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir de yetkili personel ile birlikte yerinde inceledi.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla Akhisar ilçemizin birçok noktasında altyapı iyileştirme çalışmaları sürüyor. Akhisar’da toplamda 20 kilometrelik bir yağmur suyu hattı çalışması var. Yüklenici firma uhdesinde 12 ayrı noktada 5 kilometrelik yağmur suyu hattı çalışması olacak. Aynı zamanda Büyükşehir ve MASKİ ekipleri tarafından 18 ayrı noktada da 5 kilometrelik yağmur suyu hattı çalışması yapılacak. Yani ilçede 30 ayrı noktada çalışma yapılacak. Bu yatırımın yaklaşık bedeli 50 Milyon TL’dir. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı olarak Akhisar ilçemizin ulaşım açısından da yoğun olduğu bölgelerinden biri olan Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi’nde yaklaşık 2,5 kilometre kanalizasyon hattı ve 2 kilometre de yağmur suyu hattı çalışması yapacağız. İmalat işlerimiz hızlı bir şekilde başladı. İnşallah Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi ve bölgesi için büyük öneme sahip bu yatırım tamamlandığında daha sağlıklı bir altyapı inşa edilmiş olacak” dedi.

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