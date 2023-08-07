Manisa Akhisar'da MASKİ'den ızgara temizliği

MASKİ Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarla birlikte yaşanabilecek su taşkınlarına karşı Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak ve İnönü mahallelerinde bulunan yağmursuyu ızgaralarında temizlik çalışmasını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ani ve yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmur suyu ızgara temizliklerini sürdürüyor.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Ahmetli ilçesine bağlı Hacıishak ve İnönü mahallelerinde temizlik çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında yağmur suyu ızgaralarının iç kısımlarındaki katı atıklar ve çöpler temizlenerek taşkınlara karşı önlem alınıyor.

Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğüne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

