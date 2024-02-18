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Manisa Akhisar'da Kurtulmuş'a yeni içme suyu deposu
YAŞAM 18.02.2024, 12:15
MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Kurtulmuş Mahallesine 100 metreküplük prefabrik içme suyu deposunun montajını gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelere prefabrik içme suyu deposu kazandırmaya devam ediyor.
Akhisar ilçesine bağlı Kurtulmuş Mahallesine daha verimli ve kesintisiz içme suyu sağlamak adına İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından 100 metreküplük prefabrik deponun montajı gerçekleştirildi.
Mevcut sondaja bağlantısı yapılan prefabrik depo ile bölgeye daha sağlıklı bir sistem üzerinden içme suyu ulaşması sağlanacak.
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