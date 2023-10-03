Manisa Akhisar'da Hasköy'de verimli sondaj

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Hasköy mahallesine daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına açtığı sondaj kuyusunun hat bağlantılarını da yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesine bağlı Hasköy mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için açtığı sondajın hat bağlantı çalışmasını da gerçekleştirdi.

Mahalle muhtarı Metin Kocaağ, çalışmadan memnun kaldığını belirterek MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.