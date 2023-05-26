Manisa Akhisar'da evi yanan aileye Büyükşehir eli

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesinde evlerinde çıkan yangın nedeniyle eşyaları kullanılamaz hale gelen Okatan ailesinin yardımına koştuMANİSA (İGFA) - Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal projeleriyle de vatandaşın daima yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesinde evlerinde çıkan yangın nedeniyle eşyaları kullanılamaz hale gelen Okatan ailesinin de yüzünü güldürdü.

İlçeye bağlı Kocakağan Mahallesi’nde ikamet eden aileye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ileten Kent Konseyi Şube Müdürü Kadir Evkaya, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleriyle birlikte aileye buzdolabı, çamaşır makinesi ve çekyattan oluşan ev eşyalarının teslimini gerçekleştirdi.

Sağlanan yardımdan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kadir Okatan, “Allah razı olsun başkanımızdan. Bu zor günlerimizde bize destek oldular” dedi.