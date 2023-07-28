Manisa Akhisar'da Beyoba'ya ilave hat

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi’nde ilave kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarla birlikte mahalledeki kanalizasyon sorunu çözüme kavuştu.MANİSA (İGFA) -Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla yatırımlarına devam ediyor.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi’nde ilave kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarla birlikte mahalledeki kanalizasyon sorunu çözüme kavuşarak daha sağlıklı altyapı sağlandı.

Mahalle Muhtarı Mehmet Emin İnal, “MASKİ ekiplerinin çalışmalarından çok memnun kaldık. Sağ olsunlar hep çalışıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e de hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.